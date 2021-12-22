В столице Индии из-за «омикрона» запретили рождественские и новогодние празднования

Жителям Дели запретили проводить вечеринки в честь Рождества и Нового года из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «омикрон», – сообщают местные СМИ.

В управлении по ликвидации стихийных бедствий Дели заявили: «Никаких культурных событий, собраний, мероприятий в честь Рождества или Нового года на территории Дели быть не может. Сейчас время – взять под контроль распространение случаев заражения штаммом «омикрон».

В свою очередь, в индийском минздраве заявили, что в стране пока не зафиксировали ни одного случая смерти среди заразившихся «омикроном». В большинстве случаев заражения этим штаммом у людей протекает без тяжелых симптомов. Тем не менее, число заразившихся именно «омикроном» в Индии резко растет на протяжении нескольких дней.

В настоящее время в Дели рестораны работают на 50% от своей вместимости, также ограничено число гостей, которым можно посещать свадьбы.

Всего с начала пандемии в Индии выявили заражение COVID-19 у 34,7 млн человек. Как минимум одну дозу прививки против коронавируса сделали 87% населения.

Дели, Иван Бабурин

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