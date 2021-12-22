Глава ВОЗ призвал мир к победе над коронавирусом в следующем году

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге в Женеве в среду, 22 декабря, заявил, что мировое сообщество имеет инструменты, чтобы покончить с пандемией коронавируса в 2022 году, – сообщают Известия.

«По прошествии двух лет мы лучше знаем этот вирус. И на основе этого мы имеем очень эффективные инструменты. Есть надежда... Мы должны покончить с этой пандемией в 2022 году» – призвал гендиректор ВОЗ.

Примечательно, что днем ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс высказал мнение, что если мировое сообщество будет предпринимать все необходимые шаги в борьбе с распространением коронавируса, в том числе быстро распространяющегося «Омикрон»-штамма, пандемия может закончиться в 2022 году.

Женева, Иван Бабурин

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