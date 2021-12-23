В Эквадоре принято решение об обязательной вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения Эквадора сообщило в четверг, 23 декабря, что правительство страны приняло решение сделать обязательной вакцинацию от коронавируса, – сообщает ТАСС.

В сообщении минздрава южноамериканской республики говорится: «В Эквадоре объявляется обязательной вакцинация от COVID-19. Такое решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией, а именно в связи с ростом случаев заражения и распространением новых штаммов, которые вызывают беспокойство, таких как «омикрон». У страны есть необходимое количество вакцин «для иммунизации всего населения».

«Вакцинация не будет обязательной для тех лиц, у которых есть медицинские противопоказания. Им нужно будет предоставить справку», – отметили в эквадорском минздраве.

По данным ведомства, к 21 декабря в Эквадоре от коронавируса были полностью привиты 12,4 млн. человек, что составляет 77,2% жителей старше 5 лет. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились более 538 тыс. человек, умерли 33,6 тыс. заболевших.

Буэнос-Айрес, Иван Бабурин

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