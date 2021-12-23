В Китае на карантин закрыт город с 13-миллионным населением

Китай ввел локдаун в 13-миллионном городе Сиань из-за выявленных 127 случаев COVID-19. Известно, что первый случай заражения был обнаружен в местном университете, – сообщает the Guardian.

Сообщается, что в связи с объявленным карантином, жителям Сианя запретили покидать свои дома. Одному из членов семьи разрешено выходить за приобретением жизненно необходимых товаров раз в двое суток. Въезд и выезд из города запрещен.

Китайское правительство придерживается политики строгих ограничений, чтобы не допускать попадания вируса в страну и дальнейшего распространения.

Сиань – столица китайской провинции Шэньси, известная своими имперскими реликвиями, а также крупный промышленный центр с населением 13 миллионов человек.

Пекин, Иван Бабурин

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