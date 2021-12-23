Ватикан объявил о тотальной вакцинации

Ватикан обязал всех своих служащих пройти вакцинацию от COVID-19 или предъявить доказательства того, что они уже переболели этой болезнью, – сообщает Catholic News Service.

В документе за подписью госсекретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина говорится, что сотрудникам Ватикана, которые не смогут доказать, что вакцинировались или выздоровели, не разрешат выходить на работу, они не будут получать зарплату, однако им обещают сохранить все социальные пособия.

Сообщается, что в Ватикане признают, что некоторые сотрудники не смогут пройти вакцинацию по медицинским причинам, их случаи для выдачи отвода будут рассматриваться госсекретариатом совместно со службой здравоохранения. В обновленных нормах указано, что принять их необходимо в связи с «ухудшением нынешней чрезвычайной ситуации в области здравоохранения».

Ранее в Ватикане требовали, чтобы непривитые сотрудники предъявляли отрицательный тест на COVID-19 каждые 48 часов, однако этот пункт в новые правила, опубликованные 23 декабря, не вошел.

Ватикан, Иван Бабурин

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