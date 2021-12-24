В канун католического Рождества по всему миру отменено более 2000 авиарейсов

В канун Рождества из-за распространения варианта «оmicron» Covid-19 авиакомпаниям пришлось отменить более 2000 рейсов по всему миру, почти четверть из которых приходится на Соединенные Штаты, – сообщает AFP.

Согласно веб-сайту Flightaware, по состоянию на 15:40 по Гринвичу в пятницу, 24 декабря, в мире было отменено 2116 рейсов, из которых 499 пришлось на внутренние и международные рейсы авиакомпаний из США.

Американские авиакомпании, опрошенные AFP, назвали основной причиной, связанной с отменами рейсов новую волну пандемии. Например, авиакомпания United Airlines в пятницу пришлось отменить более 170 рейсов, или 9% от запланированных. Delta Air Lines отменила 145 рейсов, также ссылаясь на Omicron. Более десяти рейсов были отменены в авиакомпании Alaska Airlines.

В обеих компаниях заявили, что они «вынуждены были изолироваться, потому что потенциально подвержены воздействию вируса».

Вашингтон, Иван Бабурин

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