В России за сутки выявили менее 24 тысяч новых случаев ковида

За минувшие сутки в России выявлено 23 тысячи 721 новый случай заражения коронавирусом. Это на 5% меньше, чем накануне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», почти 10% от всех заболевших зафиксировано в Москве. В пятерку регионов с самой высокой выявляемостью инфекции входят Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Свердловская область.

От ковида за сутки скончались 968 человек.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 10 млн 392 тыс 20 зараженных, от ковида умерли 304 тысячи 218 человек.

Москва, Игорь Юров

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