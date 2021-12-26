Ученые выяснили, как долго коронавирус сохраняется в организме и когда снижается эффективность вакцинации

Ученые выяснили, как много органов поражает вирус SARS-CoV-2 и как долго он сохраняется в теле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследования проводили специалисты Национальных институтов здравоохранения (NIH) США. Оказалось, что вирус проникает практически во все органы человека, включая мозг и способен сохраняться там до 230 дней с появления симптомов. Такая картина характерна для всех зараженных – даже для тех, у кого не было никаких симптомов, а инфекцию выявили только по анализу крови.

При этом ученые не обнаружили серьезных воспалений в каких-либо органах, кроме легких. Исследования продолжаются.

Между тем, Высший институт здоровья Италии сообщал, что «через 150 дней после завершения цикла вакцинации эффективность препаратов в предотвращении заболевания снижается с 71,5% до 30,1%». Тем не менее, отмечается в исследовании, защита от тяжелого течения болезни у вакцинированных сохраняется: она составляет 82,2% у тех, кто привился более 5 месяцев назад, и 92,7% у тех, у кого с завершения вакцинации прошло менее 150 дней.

Москва, Игорь Юров

© 2021, РИА «Новый День»