Прививки от коронавируса в Нидерландах ставят в очках виртуальной реальности

В Нидерландах тем, кто боится уколов, предлагают пройти вакцинацию от коронавируса в очках виртуальной реальности. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Хуго де Йонге.

По его словам, Муниципальные службы здравоохранения (GGD) все чаще прививают от коронавирусной инфекции в очках виртуальной реальности, которые позволяют расслабиться во время вакцинации. «С этими методами также работают и в Роттердаме», – написал де Йонге в твиттере.

В Нидерландах 84,3% населения старше 12 лет полностью вакцинированы от Covid-19. В стране также ставят прививки детям с 5 до 11 лет, у которых есть серьезные хронические заболевания. В январе власти намерены запустить вакцинацию все остальных граждан старше 5 лет.

Амстердам, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»