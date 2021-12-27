российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 декабря 2021, 14:37 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Прививки от коронавируса в Нидерландах ставят в очках виртуальной реальности

В Нидерландах тем, кто боится уколов, предлагают пройти вакцинацию от коронавируса в очках виртуальной реальности. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Хуго де Йонге.

По его словам, Муниципальные службы здравоохранения (GGD) все чаще прививают от коронавирусной инфекции в очках виртуальной реальности, которые позволяют расслабиться во время вакцинации. «С этими методами также работают и в Роттердаме», – написал де Йонге в твиттере.

В Нидерландах 84,3% населения старше 12 лет полностью вакцинированы от Covid-19. В стране также ставят прививки детям с 5 до 11 лет, у которых есть серьезные хронические заболевания. В январе власти намерены запустить вакцинацию все остальных граждан старше 5 лет.

Амстердам, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Матвиенко обвинила ЕС в цинизме за жалобу в ВТО / Захарова назвала иск против России в ВТО оценкой глупости ЕС / Энергетический кризис: в Приштине произошел коммунальный и транспортный коллапс / Европа отобрала половину закачанного в хранилища газа / В Сербии выявлен первый случай штамма «омикрон» / Президент Хорватии заверил косовские «власти» в своей поддержке / Президент Черногории анонсировал скорую отставку правительства / «Поддерживает штаны»: Путин раскрыл схему перекачки газа из ФРГ на Украину

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Пандемия коронавируса, Технологии, Европа,