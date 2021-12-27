Первый российский препарат для лечения COVID-19 включен в рекомендации минздрава

Пресс-служба разработчика первого отечественного инъекционного препарата прямого действия для лечения коронавируса – ГК «Промомед» сообщила, что «Арепливир» включен в рекомендации минздрава РФ по лечению COVID-19.

В сообщении ГК «Промомед» говорится: «Министерство здравоохранения РФ включило инъекционную форму противовирусного препарата прямого действия «Арепливир» (фавипиравир) в обновленную, четырнадцатую, версию временных методических рекомендаций «По профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID -19)».

Как сообщает ТАСС, первая партия препарата, выпущенная в понедельник, 27 декабря 2021года была отгружена с завода «Биохимик»(входит в ГК «Промомед»)».

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»