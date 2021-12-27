В Германии продолжают ужесточать карантинные меры

В ряде немецких федеративных землях в понедельник, 27 декабря, ужесточили карантинные ограничения, – сообщает Deutsche Welle.

Как пишет немецкое издание, наиболее жесткие карантинные меры ввели в землях: Баден-Вюртемберг, Нижняя Саксония, Бранденбург и Мекленбург-Передняя Померания.

Сообщается, что в Мекленбурге-Передней Померании закрыты кинотеатры, театры, музеи, внутренние помещения зоопарков, бассейны и другие места отдыха.

В Бранденбурге, как минимум до 11 января, вакцинированным и переболевшим коронавирусом, можно будет в частном порядке встречаться группами, но не более по 10 человек. Если в семье кто-то не привит от коронавируса, продолжают действовать более серьезные ограничения: в гости можно пригласить только до двух человек из другого домовладения, не считая детей в возрасте до 14 лет.

В федеральной земле Баден-Вюртемберге вводится комендантский час – с 22:30 до 5:00 в сфере общепита. Отмечается, что в новогоднюю ночь комендантский час начнется не ранее часа ночи.

Остальные регионы Германии войдут в зону усиленных карантинных ограничений со вторника, 28 декабря.

Берлин, Иван Бабурин

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