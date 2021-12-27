Россия вошла в пятерку мировых экспортеров вакцин от COVID-19

Всемирная торговая организация (ВТО) и Международный валютный фонд (МВФ) в совместном проекте по регулярному отслеживанию информации о глобальной торговле вакцинами от коронавируса отметили, что Россия занимает пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от COVID-19, ее доля на мировом рынке составляет менее 3%, – сообщает сайт РБК.

Согласно данным ВТО и МВФ в 2021 году Россия поставила на внутренний и внешний рынки около 233 млн. доз вакцины, что составило 2,3% мирового предложения вакцин от COVID. На экспорт Россия поставила 93,4 млн. доз – 2,6% мирового экспорта.

Мировыми лидерами по производству вакцин от коронавируса являются такие страны, как Китай с долей 45% глобального предложения, страны-участники Евросоюза с долей 22,4%, Индия – 15,6%. По объему экспорта Россия обгоняет Индию, но проигрывает США и Южной Корее.

Что касается номенклатуры наименований вакцин, первое место в мире занимает китайская Sinovac (к началу декабря произведено около 2,37 млрд. доз), далее идут европейская AstraZeneca (2,26 млрд. доз) и еще одна китайская вакцина – Sinopharm (почти 2,1 млрд. доз).



Из данных ВТО следует, что всего в мире произведено уже более 10 млрд. доз различных вакцин от коронавируса, из которых почти 3,7 млрд. экспортировано в другие страны.

Поставки на внутренний рынок примерно 140 млн. доз вакцины позволили привить полным курсом более 70 млн. россиян (73,1 млн. по состоянию на 24 декабря, – по данным оперштаба).

Москва, Иван Бабурин

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