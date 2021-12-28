Европейские страны бьют антирекорды по числу заразившихся COVID-19

Во Франции за прошедшие сутки выявлено 179 807 подтвержденных новых случаев заражения ваиаентом коронавируса «омикрон», что является «рекордом» с начала эпидемии – сообщает Le Figaro.

Le Figaro со ссылкой на Public Health France (санитарное агентство Франции) сообщает, что во Франции за последние 24 часа от Covid умерли 242 человека. Госпитализировано 17 405 пациентов, в том числе 2110 остаются на лечении с понедельника, 27 декабря. В отделениях реанимации на сегодняшний день находится 3416 пациентов, из них 417 прибыли во вторник, 28 декабря.

Ранее министр здравоохранения страны Оливье Веран заявил, что в ближайшее время штамм коронавируса «омикрон» станет преобладающим на территории Франции.

Отмечается, что предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в субботу, 25 декабря, тогда во Франции были выявлены 104,6 тысячи заразившихся.

В Великобритании за последние сутки выявлено 129 047 новых случаев заражения коронавирусом, что на 43 процента больше, чем на прошлой неделе, когда заболевших было выявлено чуть более 90 000 человек.

Отмечается, что за последнюю неделю на Британских островах заразились более 800 000 человек, что составляет почти 1,2 процента населения. Следует отметить, что в эти цифры не включены данные по Северной Ирландии и Шотландии.

При этом, как отмечают санитарные службы Великобритании, количество смертей не растет. Во вторник, 28 декабря было зафиксировано 18 таких случаев, что составило 588 за неделю.

Вариант омикрон быстро распространяется в стране, который, согласно первым исследованиям, чрезвычайно заразен, но его течение кажется более мягким, чем в случае дельта-варианта.

Следует также отметить, что рекордное количество случаев заболевания было также зарегистрировано в Италии. Здесь за последние 24 часа было зарегистрировано 78 313 новых случаев заражения коронавирусом, 202 человека скончались.

Париж, Иван Бабурин

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