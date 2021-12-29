ВОЗ опасается «цунами» заражений «омикроном» и «дельтой» коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в среду, 29 декабря, что он обеспокоен возможным «цунами» заболеваний «омикрон» и «дельта»-вариантами COVID-19, – сообщает Associated Press.

Тедрос Гебрейесус считает, что волна заболеваемости коронавирусом окажет «огромное давление на истощенных работников здравоохранения и системы здравоохранения, находящиеся на грани краха».

Глава ВОЗ призвал устранить неравенство в здравоохранении ради победы над пандемией, указав, что иначе сохранится возможность для появления новых вариантов вируса, способных обойти противоэпидемические меры. Также он выступил против бустерной вакцинации в богатых странах. По его словам, это грозит нехваткой препарата в бедных государствах.

По данным ВОЗ, количество случаев COVID-19, зарегистрированных во всем мире, на прошлой неделе увеличилось на 11%, причем только 20-26 декабря было зарегистрировано почти 4,99 заболевших. Новые случаи в Европе, на которые приходилось более половины от общего числа, выросли на 3%, в Америке – на 39%, в Африке – на 7%.

По последним данным ВОЗ, всего в мире зафиксировано около 282 миллионов случаев заражения, более 5,4 миллиона пациентов скончались. Сложнее всего ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.

Министр здравоохранения Франции в среду, 29 декабря, Оливье Веран заявил, что в стране лаборатории выявили 208 000 случаев заражения коронавирусом.

Италия сообщила о 98 030 новых случаях. Великобритания установила очередной рекорд, здесь выявлено – 183 037 новых случаев заражения.

Женева, Иван Бабурин

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