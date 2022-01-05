В России выявили менее 16 тысяч случаев коронавируса второй день подряд

В России продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. Второй день подряд в стране выявляют менее 16 тыс. новых случаев заражения. За минувшие сутки зарегистрировано 15 772 новых случая Covid-19 в 84 регионах, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это на 131 меньше, чем днем ранее (15 903). Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 10 585 984.

Лидерство по количеству новых заболевших сохраняет Москва, где за сутки зафиксировано 2307 случаев заражения. Вслед за столицей идут Санкт-Петербург (1273 заболевших), Подмосковье (775), Краснодарский край (415) и Челябинская область (400).

Ни одного нового инфицированного не выявлено на Чукотке. Наименьшие темпы роста заболеваемости отмечены в Тыве и на Камчатке – 0,03%.

За последние 24 часа зарегистрировано 828 случаев смерти среди пациентов с ковидом. Всего на сегодняшний день от последствий инфекций скончались 313 015 человек.

Больше всего новых смертей от коронавируса по-прежнему в Москве (71), Петербурге (61и Московской области (41).

Вместе с тем за сутки полностью выздоровел 25 581 человек, а за весь период пандемии – 9 600 728.

По данным Роспотребнадзора, всего в стране проведено свыше 241,9 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 259 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 109 924 человека.

Москва, Наталья Петрова

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