Дубль два: Мурашко заявил о незавозных случаях заражения «омикроном»

В России начали выявлять случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» у людей, не выезжавших за границу. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании штаба министерства.

Как уже сообщал «Новый День», первый раз нечто подобное Мурашко заявлял 25 декабря, но тогда пресс-служба ведомства утверждала, что министра не так поняли. Сегодня чиновник выразился конкретнее: «Мы видим в нашей стране не только завозные случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления «омикрона» у людей, не покидавших пределы нашей страны», – сказал он.



Москва, Игорь Юров

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