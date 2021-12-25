Пресс-служба Минздрава РФ опровергла заявления министра Мурашко об омикроне

Пресс-служба российского Минздрава опровергла заявления главы ведомства об обнаружении в стране незавозных случаев заболевания омикрон-штаммом коронавируса.

«В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом «омикрон», при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено», – говорится в официальном сообщении.

Между тем, как уже сообщал «Новый День», сегодня во время посещения нового Донского инфекционного центра министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что незавозные случаи имеются: «Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев, поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории России сегодня случаи заражения», – сказал он.

В пресс-службе Минздрава заявляют, что слова министра были неверно интерпретированы.

Москва, Игорь Юров

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