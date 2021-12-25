В России зафиксированы первые «незавозные» случаи заражения омикрон-штаммом

В России зафиксированы первые «незавозные» случаи заражения ковидным штаммом «Омикрон». Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», течение болезни при заражении новым штаммом схожи с симптоматикой гриппа, поэтому, по словам Мурашко, важно достаточно быстро дифференцировать возбудителя болезни.

«Специалисты оценили особенности клинического течения, – сообщил Мурашко, комментируя результаты поездки российских специалистов в ЮАР. – Установлено, что этот штамм распространяется значительно быстрее. Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс».

Министр признал, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против «Омикрона» снизилась, но уверен, что при ревакцинации формируется надежная защита.

Отметим, что за последние сутки в России выявлено 24 тысячи 946 новых случаев коронавируса, зарегистрирован 981 летальный исход.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 10 млн 368 тыс 299 инфицированных, жертвами ковида стали 303 тысяч 250 человек.

Москва, Игорь Юров

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