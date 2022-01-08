Суточная смертность от коронавируса в России снова пошла в рост

В России за сутки выявлено 16 568 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с Covid-19. Суточный прирост заболевших немного уменьшился, однако число случаев смерти среди больных ковидом пошло в рост после четырех дней снижения – 796 против 787 днем ранее. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 10 634 603, зарегистрировано 315 400 смертей.

Больше всего новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки выявили в Москве – 3072, Санкт-Петербурге – 1376, Подмосковье – 1246, Свердловской области – 380 и в Краснодарском крае – 370.

Нулевой прирост заразившихся зафиксирован на Чукотке, а наименьшие темпы роста заболеваемости наблюдаются в Калмыкии, Тыве и в Ненецком автономном округе – 0,03%.

Наибольшее количество новых смертей от коронавируса по-прежнему регистрируется в Москве – 69. В Санкт-Петербурге за последние 24 часа скончались 63 пациента с Covid-19. Высокая суточная ковидная смертность фиксируется и в Московской области, где зарегистрировано 40 летальных исходов.

При этом за минувший день в России полностью выздоровели 20 449 человек, а за все время пандемии коронавирус победили 9 666 161 человек.

По информации Роспотребнадзора, всего в стране проведено свыше 242,9 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 334 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 998 тыс. 724 человека.

Москва, Наталья Петрова

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