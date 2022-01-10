В Оренбуржье выявили первый случай инфицирования «омикроном»

У жительницы Оренбургской области, вернувшейся с отдыха из Египта, обнаружили «омикрон»-штамм коронавируса. Об этом сообщает региональный минздрав. Это первый в области случай заражения новым вариантом ковида. По данным министерства, пациентка прошла полный курс вакцинации от Covid-19, у нее нет клинических проявлений заболевания.

«При активном лабораторном надзоре за циркуляцией возбудителя новой коронавирусной инфекции в Оренбургской области выявлен случай инфицирования генотипом «омикрон»», – говорится в сообщении.

С 4 января пациентка и ее семья находятся в строгой изоляции в домашних условиях под постоянным наблюдением медиков.

Ранее, 6 января глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России начали выявлять случаи заражения «омикронлм» у людей, не выезжавших за границу.

Оренбург, Наталья Петрова

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