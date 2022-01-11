Заразится более 50% европейцев: в ВОЗ предсказали взрывной рост заболеваемости «омикроном»

В ближайшие 6-8 недель более 50% населения Европы заразится «омикрон»-штаммом коронавируса. С таким заявлением выступил глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, ссылаясь на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME).

По его словам, о случаях заражения «омикроном» сообщили 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии. Клюге добавил, что этот вариант оронавируса быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах, передает ТАСС.

Специалист подчеркнул, что «омикрон»-штамм имеет высокую способность к распространению, поскольку имеет мутации, «позволяющие ему легче прикрепляться к клеткам человека, и он может заразить даже тех людей, которые ранее были инфицированы или привиты», пишет Le Figaro. Текущие данные свидетельствуют о том, что «омикрон» обладает значительным преимуществом по росту инфицирования в сравнении с «дельта»-вариантом, что привело к его быстрому распространению в Европе и других частях мира, указали в ВОЗ.

Напомним, за первую неделю 2022 года в Европе выявлено более 7 млн случаев инфицирования коронавирусом – такие данные приводит ВОЗ.

Ранее сегодня в центре имени Гамалеи спрогнозировали значительный подъем заболеваемости коронавирусом в России в конце января – начале февраля из-за заражения «омикроном». Об этом заявил замглавы центра Денис Логунов. Новый вариант ковида распространяется быстро, но при этом количество госпитализаций снижено, также меньше число тяжелых и летальных случаев, отметил специалист.

Ранее сообщалось, что в России выявлено немногим более 100 случаев заражения «омикроном», в основном это завозные случаи.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»