ВОЗ: более 7 млн европейцев заболели Covid-19 в первую неделю года

Специалисты выявили более семи миллионов случаев коронавируса в Европе за первую неделю 2022 года. Вирус поражает более 1% населения в 26 странах региона каждую неделю, рассказал глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«В первую неделю года в регионе зарегистрировано более 7 млн новых случаев Covid-19, рост в два раза за две недели. На 10 января 26 стран сообщают, что более 1% их населения заболевает Covid-19 каждую неделю», – цитирует специалиста ТАСС.

Смертность от коронавируса в Европе остается довольно высокой. Больше новых случаев и смертей наблюдается в странах с низким уровнем вакцинации населения.

Он привел в пример вспышку заражения «Омикроном» в Дании. Непривитые граждане там после заражения Covid-19 попадают в больницу в шесть раз чаще, чем те, кто успел полностью привиться до Рождества. По данным ВОЗ и Системы акушерского надзора Великобритании, 96% беременных женщин, госпитализированных в мае-октябре 2021 года, не были привиты. Каждой третьей потребовалась респираторная поддержка во время лечения.

Ханс Клюге добавил, что омикрон-штамм проник уже в 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии. Он вытеснил с доминирующих позиций «Дельту» и активно распространяется на Балканах.

В конце декабря ВОЗ предупредила о риске огромной волны заражений «омикрон» и «дельта»-вариантами Covid-19. Накануне организация заявила, что особо сложными будут ближайшие три месяца – из-за быстрого распространения «Омикрона».

Женева, Наталья Рязанова

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