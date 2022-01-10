ВОЗ предупредила о трех сложных месяцах из-за Covid-19

Сложная обстановка по коронавирусу сохранится в мире как минимум в ближайшие три месяца, заявил спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с Covid-19 Дэвид Набарро. Причина – быстрое распространение омикрон-штамма.

Набарро отметил, что в ряде стран система здравоохранения перегружена, хотя большинство государств стравляется с наплавом пациентов с Covid-19. Ситуация во многих, особенно развивающихся, странах такова, что власти не могут ввести серьезные антиковидные ограничения.

Представитель ВОЗ допустил, что после «Омикрона» появятся новые варианты коронавируса. Но, в целом, пандемия близится к финалу, передает «Интерфакс».

Ранее ученые на юге Франции выявили новый штамм коронавируса – B.1.640.2. Его свойства пока не изучены, но этот вариант отличают мутаций.

Напомним, в конце декабря 2021 года ВОЗ допустила «цунами» заболеваний «Омикроном». Подобная ситуация может стать критичной для ряда стран, чьи системы здравоохранения уже находятся на грани краха.

Женева, Наталья Рязанова

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