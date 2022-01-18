Число заболевших Covid-19 в России за сутки возросло еще почти на 31,3 тыс. человек

В России за минувший день выявлено 31 252 случая заражения коронавирусом – это на 1,7% больше, чем накануне (30 726), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с Covid-19. Общее число случаев подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в стране достигло 10 865 512.

Суточная заболеваемость продолжает заметно расти в Москве. В Санкт-Петербурге и Подмосковье выявляемость ковида, наоборот, снизилась.

Так, в российской столице подтверждено 8342 случаев коронавируса, что на 813 больше, чем днем ранее. Таким образом, заболеваемость в Москве вернулась к показателям конца октября. На втором месте по приросту новых случаев ковида – Санкт-Петербург, где за сутки выявили 4078 заболевших (накануне 4132). Тройку лидеров замыкает Московская область – 2754 заразившихся за сутки, что на 18,7% меньше, чем днем ранее (3388).

Наименьшие темпы прироста заболевших за последние 24 часа зафиксированы в Калмыкии – 0,06% и на Чукотке – 0,07%.

За сутки зарегистрировано 688 случаев смерти среди пациентов с Covid-19 (накануне 670). Таким образом, показатель суточной смертности от ковида вновь пошел вверх после снижения в течение последних шести дней. Самое большое количество летальных исходов зафиксировано в Москве (69), Петербурге (64) и в Подмосковье (34). Всего за все время пандемии от последствий коронавируса в России скончалось 322 678 человек.

В то же время за минувший день полностью выздоровели 24 564 пациента, а за весь период пандемии – 9 902 935.

По данным Роспотребнадзора, всего в стране проведено свыше 247,2 млн лабораторных исследований на новый короанвирус, в том числе 324 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 980 тыс. 253 человека.

Москва, Наталья Петрова

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