В России за сутки выявлены рекордные 49,5 тысяч случаев Covid-19

В России зарегистрирован резкий скачок суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувший день в стране выявлено 49 513 новых заражений ковидом во всех 85 регионах – это максимум за пандемию, следует из данных оперштаба по борьбе с Covid-19. Число подтвержденных случаев инфицирования за сутки выросло на 27,4%. Накануне сообщилось о 38 850 заразившихся. Общее число выявленных случаев коронавируса в России достигло 10 987 774.

Наибольшее число новых заболевших зарегистрировано в Москве – 15 987, что на 38,3% больше, чем днем ранее (11 557). На втором месте по количеству новых случаев – Санкт-Петербурге (5992), рост суточной заболеваемости составил 24,6%. Тройку лидеров замыкает Московская область (4424), где число заразившихся за сутки взлетело на 58,3%. В Нижегородской области выявлено 1116 новых заболевших против 661 днем ранее. На пятом месте по новым случаям инфицирования – Якутия (859 против 761 накануне).

За последние 24 часа зафиксировано 692 летальных исхода. Суточная смертность от коронавируса немного выросла по сравнению с предыдущим днем, когда было зарегистрировано 684 случаев смерти больных Covid-19. Общее число жертв ковида в стране выросло до 324 752.

Вместе с тем, за последние сутки полностью выздоровели 24 719 пациентов, а с начала пандемии – 9 975 052.

Надо отметить, что, несмотря на резкий рост числа заражений в стране, количество госпитализаций снижается. За минувший день госпитализировано 9 136 заболевших – это 0,34% меньше по сравнению с предшествующими сутками.

Добавим, что, по данным оперштаба, новый, более заразный штамм коронавируса «омикрон» зарегистрирован в 57 регионах России. Дельта-вариант выявлен в 52,3% случаев коронавирусной инфекции в стране, а «омикрон» уже в 47,7% случаев.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране проведено свыше 248,7 млн тестов на наличие коронавируса нового типа, в том числе за последние сутки – 614 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 1 161 288 человек.

Москва, Наталья Петрова

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