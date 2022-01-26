В Москве остановили плановую госпитализацию детей из-за Covid-19

В Москве зафиксирован беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей. Об этом сообщает столичный Департамент здравоохранения. В связи с этим власти решили приостановить на три недели плановую госпитализацию в детские больницы (за рядом исключений).

«За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз (с 2 тыс. в неделю до 28 тыс.), а госпитализации – в 10 раз (их число составляет сейчас 120 детей в сутки)», – информирует депздрав.

В ведомстве отметили, что почти половина госпитализируемых с ковидом детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение.

«В целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей мы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на три недели», – говорится в сообщении.

Это не коснется детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также с другими заболеваниями, не допускающих промедления в оказании медпомощи, подчеркнули в депздраве.

Экстренная медпомощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям, отметили в департаменте.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за две недели в Москве число случаев Covid-19 выросло пять раз. По его словам, эпидситуация в городе продолжает развиваться по европейскому сценарию. По прогнозу московских властей, рост заболеваемости коронавирусом продлится в столице еще две недели.

Москва, Наталья Петрова

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