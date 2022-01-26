Россия шестой день ставит рекорды по новым случаям Covid-19: почти 74,7 тыс. заболевших

В России зарегистрирован новый максимум заражений коронавирусом за сутки. Он составил 74 692 случаев заболевания, сообщает общероссийский оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне стало известно о 67 809 заболевших. Таким образом, показатель суточной заболеваемости Covid-19 бьет рекорды шестой день подряд. Общее число выявленных случаев коронавируса в стране достигло 11 315 801.

Из числа новых заболевших 12 226 человек госпитализированы – это на 4,8% меньше по сравнению с предшествующим днем. «Снижение количества госпитализаций отмечено в 49 регионах страны, увеличение госпитализации произошло в 34 регионах, ситуация осталась без изменений в двух регионах», – говорится в сообщении оперштаба.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве – 19 856, в Санкт-Петербурге – 10 581, в Подмосковье – 6709. Высокий суточный прирост заболеваемости фиксируется в Якутии (1710 новых заражений), а также в Нижегородской области – 1511 инфицированных.

За сутки в России зарегистрировано 657 случаев смерти больных Covid-19 (накануне 681). Лидерами по числу новых летальных исходов остаются Москва, где скончались 74 пациента, Петербург (55) и Московская область (31). Общее число умерших от последствий коронавируса в стране достигло 328 105.

В то же время за минувший день выздоровели 28 197 человек, что на 6,8% больше, чем накануне. За все время пандемии справились с болезнью 10 099 937 россиян.

По данным Роспотребнадзора, за сутки проведено 543 тысячи тестов на коронавирус, всего – свыше 251,6 млн. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 870 804 человека.

Добавим, что по состоянию на 26 января новый штамм коронавируса «омикрон» зарегистрирован в 72 регионах страны.

Москва, Наталья Петрова

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