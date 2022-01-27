Германия обновила максимум случаев Covid-19 за сутки

Медики в Германии выявили 203 136 больных коронавирусом за сутки – рекордное число за весь период пандемии. Новый суточный прирост почти на 40 тыс. случаев превысил предыдущий максимум в 164 тыс. человек, установленный накануне.

За все время Covid-19 выявили у 9,2 млн жителей ФРГ. Общее число летальных случаев достигло 117 314 человек, за минувшие сутки умерли 188 заболевших, сообщили в Институте вирусологии имени Роберта Коха.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на прошлой неделе омикрон-штамм установил новый антирекорд: около 21 млн новых случаев заражения. Это наносит большой урон системам здравоохранения по всему миру.

Как сообщал «Новый День», в России шесть дней обновляется максимум суточного прироста больных Covid-19. 26 января выявили 74 692 случаев заболевания по всей стране.

Берлин, Наталья Рязанова

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