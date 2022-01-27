В России – резкий всплеск заражений коронавирусом: почти 89 тыс. заболевших за сутки

В России за минувшие сутки зарегистрировано 88 816 новых случаев заражения коронавирусом – это на 18,9% больше, чем в предшествующий день (74 692), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Заболеваемость Covid-19 обновляет максимумы на протяжении последних семи дней. Общее число подтвержденных случаев ковида в стране достигло 11 404 617.

Как отметили в оперштабе, количество госпитализаций за сутки составило 12 807 человек и увеличилось по сравнению с предыдущим днем на 4,8%.

Суточная выявляемость Covid-19 заметно выросла на фоне увеличения объемов тестирования – с 543 тыс. тестов, сделанных 25 января, до 770 тыс. тестов – за вчерашние сутки. Заболеваемость резко растет в связи с продолжающимся распространением в стране более заразного омикрон-штамма – эта разновидность коронавируса уже выявлена в 74 регионах из 85.

Наибольшее число новых случаев заражения по-прежнему регистрируется в Москве. За сутки в столице выявили 26 586 заболевших ковидом, что на 33,9% больше, чем накануне. На втором месте по числу новых случаев инфицирования – Санкт-Петербург (11 808), на третьем – Московская область (7182). В трех регионах суточный прирост заразившихся близок к отметке 2 000. Так, в Якутии зафиксировано 1937 новых случаев, в Ханты-Мансийском АО – 1934, в Свердловской области – 1896.

При этом показатель суточной смертности от коронавируса не увеличивается. За сутки в стране зарегистрировано 665 случаев смерти среди больных Covid-19 (накануне 657). Всего жертвами ковида в России стали 328 770 человек.

За минувший день выписаны после выздоровления 29 754 человека, всего – 10 129 691 человек.

По информации Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 2 085 142 человека.

Москва, Наталья Петрова

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