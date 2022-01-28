В Якутии стартовала вакцинация подростков от Covid-19

Минздрав Республики Саха (Якутия) объявил о начале прививочной кампании от коронавируса для подростков. Вакцинация доступна по записи, причем старшеклассники смогут привиться без присутствия родителей.

«Сегодня, 28 января, с 17 часов во Дворце детства, где развернут Вакцинальный центр, начинается вакцинация детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Дети от 12 до 15 лет приходят с родителями, в возрасте с 15 до 17 лет могут подходить самостоятельно», – пояснили в региональном министерстве.

26 января в Якутию доставили препарат «Спутник М» – пятикратно уменьшенную дозировку «Спутника V», предназначенного для вакцинации взрослых. Медики республики первыми записали своих детей на вакцинацию. Зампредседателя правительства Якутии Ольга Балабкина подчеркнула, что вакцинация проходит в добровольном порядке, по решению родителей или законных представителей ребенка.

В республике велико число болеющих детей: группы в детских садах Якутска заполнены на 10-15%. На 27 января суточный прирост больных Covid-19 в регионе составил 1937 человек.

Напомним, в России в течение полугода планируется привить порядка 10 млн подростков. Если кампания по вакцинации стартует удачно, государство сможет увеличить заказ на детские вакцины. Пока выпущены пробные партии и уже отправлены в регионы.

Якутск, Наталья Рязанова

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