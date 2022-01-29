В России впервые выявили более 100 тысяч заболевших ковидом за сутки

В России за минувший день выявили 113 122 случая заражения коронавирусом, что на 15,4% больше, чем накануне (98 040), следует из свежей статистики федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Это новый антирекорд с начала пандемии. На этой неделе максимум с уточного прироста заболевших ковидом обновляются ежедневно.

Общее число подтвержденных случаев Covid-19 в стране достигло 11 615 779, скончались 330 111 заболевших. За последние сутки зарегистрировано 668 летальных исходов – на пять меньше, чем днем ранее (673).

За сутки госпитализировано 14 570 больных коронавирусом, что на 3,7% больше, чем за предшествующий день, сообщили в оперштабе. Заразившихся стали чаще класть в стационары в 46 регионах страны, тогда как в 37 регионах количество госпитализаций снизилось.

В Москве число новых заболевших за сутки выросло до 26 488 (накануне 23 994). Столица по-прежнему находится на первом месте по суточному приросту инфицированных. На втором месте – Санкт-Петербург (14 939 новых заразившихся), на третьем – Московская область (10 725). В обоих регионах обновлены суточные максимумы по количеству заболевших. Еще в пяти регионах прирост случаев заражений превысил отметку 2 тыс. Так, в Ханты-Мансийский АО выявлено 2 978 новых заболевших, Пермском крае – 2 588, Свердловской области – 2 562, Якутии – 2506 и в Воронежской области – 2101. Это новые рекордные показатели в этих субъектах.

За прошедший день полностью выздоровели 30 010 человек, а за весь период пандемии – 10 189 207 человек.

По информации оперштаба, омикрон-штамм распространился уже в 78 регионах страны из 85.

По данным Роспотребнадзора, всего в России проведено свыше 254,3 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 952 тыс. – за последние сутки. под медицинским наблюдением остаются 2 519 217 человек.

Москва, Наталья Петрова

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