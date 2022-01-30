В России новый рекорд по заражениям Covid-19: за сутки более 121 тыс. новых случаев

В России зарегистрирован новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки: инфекция выявлена у 121 228 человек, сообщает оперштаб по борьбе с Covid-19. Максимальные показатели суточного прироста заболеваемости обновляются десятый день подряд. Накануне сообщалось о 113 122 заболевших. Всего на сегодняшний день в стране подтверждено 11 737 007 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки зарегистрировано 617 летальных исходов (днем ранее 668). Всего от ковида в стране скончались 330 728 человек.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве – 24 030, Санкт-Петербурге – 17 833 и Московской области -11 434. Еще в четырех регионах суточная заболеваемость превысила отметку в 2,5 тыс. случаев: в Ханты-Мансийском АО зафиксировано 2954 новых заболевших, Пермском крае – 2898, Свердловской области – 2712 и в Якутии – 2623.

В целом по России в стационары с ковидом попали 9 883 человека – это 32,2% меньше, чем накануне (14 570).

В то же время за минувший день полностью выздоровели 28 944 человек, за весь период пандемии – 10 218 151.

По данным Роспотребнадзора, за сутки в стране проведено 948 тысяч тестов на новый коронавирус, всего – свыше 255,2 млн. Под медицинским наблюдением остаются 2 813 656 человек.

Москва, Наталья Петрова

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