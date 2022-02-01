В Японии выросло число пожилых пациентов с тяжелой формой Covid-19

Медики в Японии отметили, что среди пациентов ковидариев растет доля людей 60 лет и старше. И у многих из них омикрон-штамм вируса вызывает тяжелые осложнения.
«Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются серьезные симптомы», – заявил директор медцентра, переделанного для приема больных коронавирусом Акира Кано изданию Express.
По его словам, более половины пациентов с пневмонией болеют в тяжелой форме и нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких. Чаще всего это люди, которые давно прошли вакцинацию.
Ранее специалисты отметили, что омикрон-штамм с меньшей вероятностью попадает в нижние дыхательные пути и не вызывает таких тяжелых пневмоний, как «Дельта». Однако южноафриканский вариант очень заразен и быстро передается. Доля зараженных детей при волне «Омикрона» выросла с 10% до 15%.
Токио, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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