В Японии выросло число пожилых пациентов с тяжелой формой Covid-19

Медики в Японии отметили, что среди пациентов ковидариев растет доля людей 60 лет и старше. И у многих из них омикрон-штамм вируса вызывает тяжелые осложнения.

«Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются серьезные симптомы», – заявил директор медцентра, переделанного для приема больных коронавирусом Акира Кано изданию Express.

По его словам, более половины пациентов с пневмонией болеют в тяжелой форме и нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких. Чаще всего это люди, которые давно прошли вакцинацию.

Ранее специалисты отметили, что омикрон-штамм с меньшей вероятностью попадает в нижние дыхательные пути и не вызывает таких тяжелых пневмоний, как «Дельта». Однако южноафриканский вариант очень заразен и быстро передается. Доля зараженных детей при волне «Омикрона» выросла с 10% до 15%.

Токио, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»