Дети стали чаще болеть коронавирусом при «омикроне»

Доля зараженных коронавирусной инфекцией детей при распространении штамма «омикрон» выросла до 15%. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Дети болели всеми геновариантами, частота вовлечения в эпидпроцесс составляла 10-11%. Применительно к «омикрону» приходят данные, что дети вовлекаются в эпидпроцесс в 15% случаев», – цитирует специалиста РИА «Новости».

По мнению эксперта, рост показателя говорит о том, омикрон-штамм более заразен для всех возрастных категорий.

Ранее Горелов заявлял, что штамм коронавируса «омикрон» представляет особую опасность не только для пожилых людей с хроническими заболеваниями, но и для маленьких детей в возрасте от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов, наблюдаются явления бронхиолита, которые требуют госпитализации.

Москва, Зоя Осколкова

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