Омикрон-штамм коронавируса особенно опасен для маленьких детей

Штамм коронавируса «омикрон» представляет особую опасность не только для пожилых людей с хроническими заболеваниями, но и для маленьких детей. Об этом заявил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», – цитирует специалиста ТАСС.

Вместе с тем, коронавирус представляет опасность и для будущих мам. Перенесенный во время беременности ковид может сказаться на нервно-психическом и физическом развитии будущего ребенка. Впрочем, по словам эксперта, правильная реабилитация поможет справиться с возникшими проблемами.

Кроме того, в группу риска по тяжелой форме Covid-19 входят люди старше 65 лет, чье состояние усугубляется хроническими заболеваниями.

Москва, Зоя Осколкова

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