Финляндия задумала отменить ковид-ограничения в феврале

Власти Финляндии обсудят возможность отменить ковид-ограничения в течение февраля. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин.

Политик напомнила, что другие страны Европы отменяют ограничительные меры, и отметила, что правительству Финляндии нужно подумать об этом. По ее словам, в стране уровень заболеваемости коронавирусом остается высоким, однако больницы не перегружены.

«Надеемся, что в течение февраля мы снимем ограничения», – цитирует Марин ТАСС.

Напомним, Финляндия с 1 февраля отменила контроль на границах для прибывающих в Финляндию из стран Шенгенской зоны и не входящих в Шенген государств ЕС. Кроме того, были ослаблены ограничения на время работы заведений общепита. Открылись учреждения культуры, спортзалы, выставки.

Ранее сообщалось, что Дания с начала февраля сняла все ограничения, введенные в связи с пандемией. Минздрав счел, что Covid-19 больше не является социально опасным заболеванием.

Хельсинки, Наталья Петрова

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