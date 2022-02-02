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Среда, 2 февраля 2022, 12:19 мск

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Дания вычеркнула Covid-19 из списка социально опасных заболеваний

Власти Дании сняли все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Специалисты посчитали, что Covid-19 больше не является социально опасным заболеванием.

«Фиксируется подъем заболеваемости, но все меньше случаев требует интенсивной терапии. Поскольку болезнь больше не оказывает критического влияния на общественную жизнь, в частности, на заполняемость больниц, больше нет смысла сохранять эти ограничения», – заявил профессор Копенгагенского университета Йенс Лундгрен.

По данным национального Минздрава, более 80% населения полностью привиты от коронавируса, 60% уже сделали бустерную прививку. При этом, процент положительны тестов на Covid-19 продолжает расти и установил новый максимум зараженных за все время пандемии, передает «Вести.ру».

Власти Дании анонсировали отмену антиковидных мер 26 января. Они сослались на низкую опасность омикрон-штамма, который вызывает меньше тяжелых случаев заболевания, чем предыдущие штаммы.

Копенгаген, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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