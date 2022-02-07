Хакасия до весны приостановила плановую медпомощь из-за Covid-19

Власти Хакасии объявили о приостановке плановой медицинской помощи на селения из-за роста заболеваемости коронавирусом. В республике остались свободными 3% коечного фонда в ковиданиях, сообщили в региональном минздраве.

«Решением оперштаба до 1 марта в медорганизациях Хакасии приостанавливаются плановая медицинская помощь, диспансеризация и профилактические осмотры, в том числе и у детей. Новшество начнет действовать уже на этой неделе», – говорится в сообщении ведомства.

В ряде антиковидных отделений будет увеличен коечный фонд. На утро 7 февраля в Хакасии для ковидных больных выделили 946 коек, из них занято 916. Доля свободного коечного фонда составляет – 3%.

«На кислороде находится 232 пациента, на ИВЛ 33 человека. Запаса кислорода достаточно. На амбулаторном лечении находится более 12 тыс. человек», – добавили в минздраве республики.

Ранее в ряде регионов власти приостановили оказание плановой медицинской помощи, чтобы не перегружать систему здравоохранения на фоне скачка заболеваемости Covid-19. Так, в Омской области нагрузка на первичное звено медучреждений выросла в 3,5 раза. Там временно остановили работу поликлиник: диспансеризацию и плановую помощь в амбулаторном звене.

Абакан, Наталья Рязанова

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