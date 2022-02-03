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Четверг, 3 февраля 2022, 15:37 мск

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В Омской области приостановили плановую медпомощь из-за Covid-19

Власти Омской области приостановили работу поликлиник из-за роста заболеваемости коронавирусом. Нагрузка на первичное звено медучреждений в регионе выросла в 3,5 раза, сказал губернатор Омской области Александр Бурков.

«Приостанавливаем диспансеризацию и плановую помощь в амбулаторном звене. Выдача листов нетрудоспособности поликлиникой будет проходить дистанционно при положительном ПЦР. То же касается справок для дошкольных учреждений и школ по завершению болезни», – пояснил глава региона на заседании областного оперштаба.

Стационары продолжат работать в прежнем режиме, омичи смогут получить как плановую, так и неотложную помощь. Поликлиникам выдадут дополнительно 60 единиц транспорта для обслуживания населения.

Как сообщал «Новый День», аналогичные меры приняты в ряде регионов, среди которых Москва, Санкт-Петербург.

Омск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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