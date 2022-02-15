Спад продолжается: в России выявили менее 170 тысяч случаев Covid-19 за сутки

В России четвертый день подряд снижается суточная заболеваемость коронавирусом. За минувший день в стране выявлен 166 631 новый случай Covid-19 – это на 7,7% меньше, чем накануне (180 456), свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с инфекцией. Впервые с 4 февраля суточный прирост заразившихся оказался меньше отметки 170 тыс.

При этом более чем вдвое выросло число госпитализаций: в больницы попали 21 833 пациента с ковидом (днем ранее 10 451). «Снижение госпитализаций отмечено в пяти субъектах РФ. Увеличение госпитализаций произошло в 80 регионах», – говорится в сообщении. Полностью выздоровели 137 881 человек – это на 41,9% больше по сравнению с предшествующим днем. За сутки зарегистрировано 704 случаев смерти среди больных коронавирусом, а днем ранее – 683.

Общее число подтвержденных случаев Covid-19 в стране достигло 14 480 596, скончались 341 635 пациентов, выздоровели – 11 470 925.

Больше всего новых заражений ковидом выявлено в Москве – 8 160 заболевших. На втором месте – Красноярский край (7 122), на третьем – Санкт-Петербург (7 091). В топ-5 регионов – лидеров по числу новых заболевших также вошли Новосибирская область (5 763) и Пермский край (5 199).

Добавим, что на сегодняшний день омикрон-штамм обнаружен во всех 85 регионах страны. Последним субъектом, свободным от нового, более заразного варианта коронавируса, оставалась Чукотка.

По информации Роспотребнадзора, за сутки в стране выполнено 471 тыс. тестов на коронавирусом, а за весь период пандемии – свыше 269,7 млн. Под наблюдением медиков остаются 1 001 828 человек.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»