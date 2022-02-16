Страны Европы начинают снимать COVID-ограничения

Ограничения, связанные с коронавирусом, начали снимать в европейских странах. Так, после объявления Германией о снятии большинства ограничений к 20 марта, о подобном заявили Швейцария и Австрия, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Берн объявил об отмене большей части «коронавирусных» ограничений уже с четверга, 17 февраля, Вена собирается сделать подобное в два этапа: частично с 19 февраля и почти полностью с 5 марта.



Швейцария с 17 февраля отменяет необходимость ношения масок в магазинах, ресторанах и других общественных местах, на рабочем месте. Также отменяются предъявления COVID-сертификатов в кинотеатрах, театрах, ресторанах и на мероприятиях, следует из сообщения правительства страны. Кроме того, снимаются ограничения на проведение крупных мероприятий и встреч.



В Австрии, как пишет местное издание Kurier, с 19 февраля вместо правила 2G начнет действовать правило 3G: доступ в общественные места будут иметь не только те, кто вакцинирован (geimpft) или переболел (genesen), но и люди с отрицательными ПЦР-тестами или тестами на антиген к коронавирусу (getestet).



Кроме того, с 5 марта в Австрии планируется начать пускать в общественные места непривитых людей без проверки, также планируется отменить обязательное ношение масок, но не во всех местах: исключения составят общественный транспорт, больницы и дома престарелых.

Вена-Берн, Иван Бабурин

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