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Пятница, 18 февраля 2022, 08:59 мск

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Австрия разрешит въезд российских туристов по ПЦР-тестам

Австрия с 22 февраля разрешит въезд россиян при предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство туризма страны.

В австрийском Минздраве уточнили, что иностранцев, в том числе граждан России, будут пускать на территорию страны по ПЦР-тестам и тестам на антиген.

Как пояснили в ведомстве, с 22 февраля въехать в Австрию сможет любой человек, который был вакцинирован против Covid-19 препаратом, одобренным ВОЗ или Европейским агентством лекарственных средств (EMA), переболел ковидом или сдал отрицательный тест.

Срок действия ПЦР-теста не должен превышать 72 часа, теста на антиген – 24 часа.

Ранее власти Латвии сообщили, что страна в скором времени откроет границы для туристов из России с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

Литва будет впускать граждан России с шенгенской визой и отрицательным ПЦР-тестом с 31 марта.

Вена, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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