Латвия будет пускать россиян с отрицательным ПЦР-тестом

Парламентский секретарь МИД Латвии Янис Бекерис в среду, 16 февраля, заявил, что Латвия в скором времени откроет границы для туристов из России с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. При этом дату открытия границ чиновник не сообщил, – сообщает портал Delfi.

По словам Бекериса, процесс выдачи виз для россиян не изменится, но для получения разрешения на въезд в страну дополнительные тесты сдавать будет не нужно. При этом известно, что до 1 марта в Латвии действует режим чрезвычайного положения, после отмены которого будет официально отменено требование о соблюдении самоизоляции после въезда в страну.

Литва также в среду, 16 февраля, объявила об открытии границ для российских путешественников, определив срок снятия ограничений – 31 марта. Однако при въезде в Литву потребуется либо сертификат о вакцинации, поскольку российские вакцины в республике не признаются, либо отрицательный ПЦР-тест при наличии действующей шенгенской визы.

Следует отметить, что Эстония в свою очередь разрешила приезжать россиянам, привитым «Спутником» или переболевшим COVID-19.

Рига, Иван Бабурин

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