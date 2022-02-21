Инфекционист рассказал о преодолении пика «омикрона» в России

Пик волны коронавируса, вызванной омикрон-штаммом, вероятно, пройден. Такое мнение высказал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

По его словам, об этом свидетельствуют данные официальной статистики заболеваемости Covid-19 в стране. Как отметил эксперт, положительная динамика по заболеваемости наблюдается в крупных регионах, в том числе в Москве.

«Можно сделать предположение, что на самом деле пик той волны Covid-19-19, которая обусловлена штаммом «омикрон», на сегодняшний момент пройден», – заключил Вознесенский (цитата по РИА «Новости»).

По информации федерального оперштаба, за последние сутки в России зарегистрировано 152 337 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 735 человек. В больницу попали 8 835 человек. Вместе с тем, число выздоровевших за день выросло на 152,3 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

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