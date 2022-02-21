В Кировской области и Бурятии отменили QR-коды

Власти Кировской области отменили систему QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от Covid-19 или перенесенное заболевание либо медотвод от прививки.

«Сегодня, 21 февраля, в Кировской области отменили действие QR-кодов», – сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале. При этом сохраняются требования по соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

Добавим, что QR-коды временно отменили в Бурятии. С 21 февраля сертификаты о вакцинации не потребуются в торговых и торгово-развлекательных центрах, объектах торговли непродовольственными товарами и заведениях общепита. Однако QR-коды по-прежнему нужно будет показывать «при оказании услуг проведения банкетов». Решение об этом принял региональный оперштаб в связи с высоким уровнем вакцинации населения от коронавируса.

«Отменяем до 1 апреля. Дальше будем смотреть, как это повлияет на ход ревакцинации», -говорится в сообщении на сайте республиканского правительства.

Ранее систему QR-кодов отменили в Амурской области.

Киров, Наталья Петрова

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