Заболеваемость ковидом в России снова пошла вверх: более 137 тыс. новых случаев за сутки

В России за минувший день выявлено 137 642 случая заражения коронавирусом – это на 1,8% больше, чем накануне (135 172), следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией. Суточная заболеваемость Covid-19 вновь начала расти после пяти дней снижения. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 15 795 570.

Число госпитализаций за сутки составило 16 349, что на 5,46% меньше показателя предыдущего дня. Снижение количества госпитализаций отмечено в 52 регионах, увеличение – в 33, следует из данных оперштаба.

Больше всего новых случаев ковида зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 9 794, Москве – 5 664 и Красноярском крае – 5 473.

За последние 24 часа в стране подтверждено 785 случаев смерти среди больных коронавирусом (днем ранее 796). С начала пандемии от коронавируса умерли 347 816 человек.

Вместе с тем, за сутки полностью выздоровели 179 203 человека, а за весь период – 12 836 228 человек.

Как сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, сейчас в России циркулируют два штамма коронавируса – «омикрон» и «дельта», их соотношение примерно 1 к 2. Министр предупредил, что риск заразиться более тяжелым вариантом коронавирусной инфекции остается высоким. Об этом он заявил в эфире канала «Россия 24».

Москва, Наталья Петрова

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