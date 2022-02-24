В России еще почти 133 тысячи человек заразились коронавирусом

Суточная заболеваемость Covid-19 в России снова снижается. За сутки в стране выявлено 132 998 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это на 3,4% меньше, чем накануне (137 642). Смертность от ковида тоже снижается. За 24 часа зарегистрировано 762 летальных исхода – на 23 меньше показателя предшествующего дня. За сутки справились с болезнью136 433 пациента.

Число госпитализаций за прошедший день снизилось почти в полтора раза: в больницы попали 8 632 заболевших коронавирусной инфекцией, что на 47,2% меньше показателя предыдущих суток. Снижение госпитализаций произошло в 80 регионах, увеличение – в пяти, сообщает оперштаб.

По числу новых случаев заражения Covid-19 лидируют Санкт-Петербург (8 742 заболевших), Красноярский край (5 121), Москва (4 730), Новосибирская область (4 529) и Пермский край (4 408).

На сегодняшний день в России зарегистрировано 15 928 568 случаев коронавируса, от последствий инфекции скончались 348 578 человек, выздоровел 12 972 661 человек.

По данным Роспотребнадзора, за сутки проведено 532 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период пандемии – свыше 274,7 млн.

Москва, Наталья Петрова

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