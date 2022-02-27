Суточная заболеваемость Covid-19 в России снизилась до 116 тыс. случаев

В России продолжает снижаться заболеваемость коронавирусной инфекций. За минувший день в стране зарегистрировано 116 093 новых случая Covid-19 – это на 5,6% меньше, чем накануне (122 995), следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией. Количество суточных госпитализаций составило 7 742, что на 46% меньше показателя за предшествующий день (14 324).

В пятерку регионов – лидеров по новым случаям коронавируса вошли Санкт-Петербург (6 442 заболевших), Свердловская (4 616), Самарская (4 211), Новосибирская (4 208) области и Пермский край (3 837).

В Москве третий день подряд суточная заболеваемость ниже отметки 4 тыс. случаев. За вчерашний день в столице выявлено 3 050 заболевших ковидом, что почти на 900 меньше по сравнению с предыдущими сутками.

За последние 24 часа в России зарегистрировано 769 случаев смерти среди больных Covid-19 (накануне 793). Полностью выздоровели 137 596 пациентов.

Согласно информации оперштаба, всего в России зарегистрировано 16 291 116 случаев коронавируса. От инфекции скончались 350 927, выздоровели 13 458 910 человек.

Москва, Наталья Петрова

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