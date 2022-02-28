В России за сутки выявили почти 107 тысяч заразившихся коронавирусом

В Росси за минувшие сутки выявлено 106 920 случаев заражения коронавируса, что на 7,9% меньше показателя предыдущего дня, следует из статистики федерального оперштаба по борьбе с Covid-19. Суточная заболеваемость снижается пятый день подряд. В больницы попали 6 382 заболевших ковидом – это на 17,6% меньше по сравнению с предшествующими сутками. За последние 24 часа зарегистрировано 733 летальных исхода.

Как отметили в оперштабе, показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 58,6 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 23,7%. Рост числа госпитализаций отмечен в пяти регионах 5 субъектах РФ – в этих субъектах этот показатель увеличился более чем в среднем по России.

Лидерство по количеству новых случаев заражения сохраняет Санкт-Петербург – 5 409. На втором месте – Свердловская область (4 772), на третьем – Самарская область (4 214). В Москве за сутки подтверждено 2 584 случая Covid-19 – на 15,3% меньше, чем накануне (3 050).

По данным оперштаба, показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения снизился 27,6% по сравнению с предыдущей неделей до показателя 596,45.

«Увеличение заболеваемости произошло в 8 субъектах РФ, в том числе в 6 регионах увеличение более чем в среднем по стране», – говорится в сообщении.

Всего в России с начала пандемии зафиксировано 16 398 036 случаев коронавируса, скончались 351 660 заболевших, выздоровели 13 575 652 человека, в том числе за последние сутки 116 742 человека.

Москва, Наталья Петрова

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