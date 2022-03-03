В России выявили 93 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

В России продолжает снижаться заболеваемость коронавирусной инфекцией. Суточный прирост случаев Covid-19 третий день подряд меньше 100 тыс. По данным оперштаба, за последние 24 часа в стране выявлено 93 026 случаев коронавируса – это на 4,5% меньше, чем днем ранее (97 455). При этом число госпитализаций тоже снижается: за сутки в больницы попали 10 620 пациентов, тогда как в предыдущий день их было 11 754.

Вместе с тем, полностью выздоровели за сутки 170 689 человек, что на 7% меньше показателя предшествующего дня (183 530).

За сутки зафиксирована 781 смерть среди больных ковидом, а за все время пандемии – 354 011.

По количеству новых заражений коронавирусом лидерство удерживает Свердловская область (4 797 заболевших). В пятерку регионов с самым большим суточным приростом заболеваемости также вошли Самарская область (3 874 случаев), Санкт-Петербург (3 562), Башкирия (3 314) и Нижегородская область (3 116). Москва по этому показателю откатилась на девятое место – 2 683 заболевших.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в России достигло 16 685 850, выздоровели 14 102 684 человека.

Москва, Наталья Петрова

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